Власти: за неделю до порыва водовод в Шахтах был капитально отремонтирован

Водовод в Шахтах, из-за порыва которого объявлен режим ЧС, капитально отремонтировали на прошлой неделе. Об этом сообщает местная администрация. Сейчас на проблемном участке идут восстановительные работы, их планируют завершить до конца суток. Напомним, из-за порыва без воды осталось четыре поселка. Воду жителям доставляют автоцистерны.