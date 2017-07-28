Власти: за неделю до порыва водовод в Шахтах был капитально отремонтирован
Водовод в Шахтах, из-за порыва которого объявлен режим ЧС, капитально отремонтировали на прошлой неделе. Об этом сообщает местная администрация. Сейчас на проблемном участке идут восстановительные работы, их планируют завершить до конца суток. Напомним, из-за порыва без воды осталось четыре поселка. Воду жителям доставляют автоцистерны.
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