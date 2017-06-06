Внезапно сменивший курс круизный лайнер из Украины направляется в Ростов

В Ростов направляется украинский круизный лайнер, который должен был идти в порт Одессы. Как сообщает Вести.RU, лайнер типа река-море «Генерал Ватутин» внезапно сменил курс следования.

Лайнер вышел из Киева 1 июня в «горящий тур». По маршруту он должен был зайти в порт Одессы, однако вчера рано утром «Генерал Ватутин» внезапно взял курс на Крым, а сегодня ночью возобновил движение и конечной точкой обозначил порт Ростова. Такие данные опубликованы на карте движения судов в реальном времени AIS. В Ростов судно должно прибыть около 19 часов 6 июня.

Как подчеркивает Вести.RU, объяснений такому странному изменению маршрута судна пока нет. В круизной компании «Червона Рута», которая организовывает туры на «Генерале Ватутине», также не могут пояснить передвижение судна.