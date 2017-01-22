Внимание родители: из-за игры, появившейся в соцсетях, дети убегают из дома

В сводках донского МВД всё чаще стали появляться сообщения о пропаже подростков. С начала года известно о нескольких случаях. Причем из дома уходят не только дети, живущие в асоциальных семьях, но и вполне благополучных. Почему пропадают дети? Что это: переходный возраст, конфликты с родителями, неудачи в школе или новая игра, которая сегодня набирает популярность в социальных сетях?

В Ростове-на-Дону объявлен план перехват. Полицейские ищут подозреваемого в нападении на двух детей в Советском районе. По предварительным данным, злоумышленник одетый в темную куртку пытался зарезать 10-летнего мальчика, а через 30 минут напал на девочку. Преступнику удалось скрыться. Весь восьмой отдел полиции поднят по тревоге.

«Как выяснилось, никаких причин для беспокойства не было. В первом случае мальчик из-за нежелания идти в школу сделал ложное сообщение. Так он довольно неудачно решил пошутить. Во втором случае две девочки шумно вели себя, проходя по улице, громко разговаривали и кричали. Мужчина, сделавший замечание, одернул одну из них за рукав, после этого одна побежала, закричала и дома родителям рассказала историю о якобы имевшем место нападении, что также не подтвердилось», — комментирует начальник отдела полиции №8 управления МВД России по Ростову-на-Дону Андрей Хабахов.

Проверка этой нашумевшей истории с маньяком продолжается. Существуют разные версии и мнения, которые до сих пор обсуждают. Но то, что детские шутки заразны — уже бесспорный факт. Вот точно невыдуманный пример семьи Кладенок.

«Мы недавно, на январских праздниках, были в «Рио», обычно оттуда уходим перед закрытием. Дети еще бегают, играются. А ребенок подбегает и говорит: «Мама, закрывается центр. Давай начнем от всех прятаться здесь и будем прятаться до утра, чтобы все снимать на телефон, а потом выложим в Интернет», — рассказывает Лариса Кладенок.

Об очередной авантюре под названием «24 челлендж», которая набирает популярность среди молодежи, Иван узнал из Интернета. На YouTube целые гигабайты видео того, как школьники и студенты прячутся в торговых и развлекательных центрах, кинотеатрах, строительных магазинах и гипермаркетах. Суть полукриминальной забавы — остаться на ночь в общественном месте. Если вдруг попался охранникам или сработала сигнализация магазина или того хуже — схватили полицейские, важно успеть снять приключение на камеру и выложить в Интернет.

«Это все делают ради лайков и подписчиков», — поясняет Иван Кладенок.

Риск окупается с лихвой. Такие видео в миг зарабатывают миллионы просмотров. Гонку за популярностью такого формата придумали американские студенты Джастин Стюартс и Эндрю Сайтс. Целый день в магазине, прячась от охраны, они провели в домике из туалетной бумаги, а для ночёвки соорудили крепость из мешков собачьего корма. Авантюра в интернете просто выстрелила, собрав четыре миллиона просмотров за неделю.

Подхватили эстафету бельгийские парни, которые спрятались в «ИКЕА». Шумели, прыгали по кроватям и веселились всю ночь. Такие вирусные видео, как следствие, заразительны и среди российской молодежи, поэтому неудивительно, что версии об игре возникают и в серьезных случаях. В январе в Аксае пропал 12-летний подросток. Его больше суток искал весь город. Но вот что писали в интернете.

«Мальчик ушел сам, играет в игру. Ты должен спрятаться на 24 часа, чтобы тебя не нашли. С собой берут 2 тысячи 500 рублей. Предупредите детей об этой игре. Дети уходят, передавая друг другу эстафету», — написала пользователь сети Интернет.

В официальной версии Следственного комитета совсем иной мотив. Ученик в этот день получил в школе двойку, а уйти решил, чтобы избежать наказания.

«Ребенок на общественном транспорте добрался до Ростова, где он очень плохо ориентировался. Там бродяжничал, ночевал на улице, и спустя более суток, на следующий день ближе к 9 часам вечера, его местонахождение было установлено. Он был найден на территории одного из гаражных кооперативов в Пролетарском районе города», — говорит руководитель следственного отдела по Аксайскому району Следственного управления Следственного Комитета по Ростовской области Гамаз Мкртычев.

Каков бы ни был мотив, шутку с исчезновением нельзя списать на детскую шалость. Эстафету паники передают друг другу уже родители. Но специалисты утверждают, именно они вместо чтобы рассеивать хаос должны как можно больше сконцентрировать внимание на детях и помочь, когда те таким образом уходят от проблем, прячутся, желая казаться взрослыми и самоутвердиться.

«Идет искусственная манипуляция! Дети в силу того, что они очень эмоциональны и беззащитны в этот момент, они остаются один на один с этим. Поэтому родители должны обращать внимание на то, чем ребенок живет, что ему интересно, какую музыку он слушает, в какие игры играет. Начинать с ним разговаривать очень важно, потому что если эмоциональной связи с родителями не будет, ее заполнит кто-то другой, посторонний дядя», — поясняет психолог Мария Литвиненко.

В детском мире может и есть место выдумкам, но все пробелы нужно заполнить вниманием, любовью, добротой и заботой, чтобы детские игры никогда не вышли за рамки закона.

«Мои одноклассники и другие дети, пожалуйста, не делайте этот челлендж, потому что ваших родителей могут арестовать, а вас отправить в тюрьму», -обращается к ребятам Иван Кладенок.