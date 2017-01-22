Лента новостей

ОБЩЕСТВО

Внимание родители: из-за игры, появившейся в соцсетях, дети убегают из дома

13:05 Воскресенье, 22.01.2017

В сводках донского МВД всё чаще стали появляться сообщения о пропаже подростков. С начала года известно о нескольких случаях. Причем из дома уходят не только дети, живущие в асоциальных семьях, но и вполне благополучных. Почему пропадают дети? Что это: переходный возраст, конфликты с родителями, неудачи в школе или новая игра, которая сегодня набирает популярность в социальных сетях?

В Ростове-на-Дону объявлен план перехват. Полицейские ищут подозреваемого в нападении на двух детей в Советском районе. По предварительным данным, злоумышленник одетый в темную куртку пытался зарезать 10-летнего мальчика, а через 30 минут напал на девочку. Преступнику удалось скрыться. Весь восьмой отдел полиции поднят по тревоге.

«Как выяснилось, никаких причин для беспокойства не было. В первом случае мальчик из-за нежелания идти в школу сделал ложное сообщение. Так он довольно неудачно решил пошутить. Во втором случае две девочки шумно вели себя, проходя по улице, громко разговаривали и кричали. Мужчина, сделавший замечание, одернул одну из них за рукав, после этого одна побежала, закричала и дома родителям рассказала историю о якобы имевшем место нападении, что также не подтвердилось», — комментирует начальник отдела полиции №8 управления МВД России по Ростову-на-Дону Андрей Хабахов.

Проверка этой нашумевшей истории с маньяком продолжается. Существуют разные версии и мнения, которые до сих пор обсуждают. Но то, что детские шутки заразны — уже бесспорный факт. Вот точно невыдуманный пример семьи Кладенок.

«Мы недавно, на январских праздниках, были в «Рио», обычно оттуда уходим перед закрытием. Дети еще бегают, играются. А ребенок подбегает и говорит: «Мама, закрывается центр. Давай начнем от всех прятаться здесь и будем прятаться до утра, чтобы все снимать на телефон, а потом выложим в Интернет», — рассказывает Лариса Кладенок.

Об очередной авантюре под названием «24 челлендж», которая набирает популярность среди молодежи, Иван узнал из Интернета. На YouTube целые гигабайты видео того, как школьники и студенты прячутся в торговых и развлекательных центрах, кинотеатрах, строительных магазинах и гипермаркетах. Суть полукриминальной забавы — остаться на ночь в общественном месте. Если вдруг попался охранникам или сработала сигнализация магазина или того хуже — схватили полицейские, важно успеть снять приключение на камеру и выложить в Интернет.

«Это все делают ради лайков и подписчиков», — поясняет Иван Кладенок.

Риск окупается с лихвой. Такие видео в миг зарабатывают миллионы просмотров. Гонку за популярностью такого формата придумали американские студенты Джастин Стюартс и Эндрю Сайтс. Целый день в магазине, прячась от охраны, они провели в домике из туалетной бумаги, а для ночёвки соорудили крепость из мешков собачьего корма. Авантюра в интернете просто выстрелила, собрав четыре миллиона просмотров за неделю.

Подхватили эстафету бельгийские парни, которые спрятались в «ИКЕА». Шумели, прыгали по кроватям и веселились всю ночь. Такие вирусные видео, как следствие, заразительны и среди российской молодежи, поэтому неудивительно, что версии об игре возникают и в серьезных случаях. В январе в Аксае пропал 12-летний подросток. Его больше суток искал весь город. Но вот что писали в интернете.

«Мальчик ушел сам, играет в игру. Ты должен спрятаться на 24 часа, чтобы тебя не нашли. С собой берут 2 тысячи 500 рублей. Предупредите детей об этой игре. Дети уходят, передавая друг другу эстафету», — написала пользователь сети Интернет.

В официальной версии Следственного комитета совсем иной мотив. Ученик в этот день получил в школе двойку, а уйти решил, чтобы избежать наказания.

«Ребенок на общественном транспорте добрался до Ростова, где он очень плохо ориентировался. Там бродяжничал, ночевал на улице, и спустя более суток, на следующий день ближе к 9 часам вечера, его местонахождение было установлено. Он был найден на территории одного из гаражных кооперативов в Пролетарском районе города», — говорит руководитель следственного отдела по Аксайскому району Следственного управления Следственного Комитета по Ростовской области Гамаз Мкртычев.

Каков бы ни был мотив, шутку с исчезновением нельзя списать на детскую шалость. Эстафету паники передают друг другу уже родители. Но специалисты утверждают, именно они вместо чтобы рассеивать хаос должны как можно больше сконцентрировать внимание на детях и помочь, когда те таким образом уходят от проблем, прячутся, желая казаться взрослыми и самоутвердиться.

«Идет искусственная манипуляция! Дети в силу того, что они очень эмоциональны и беззащитны в этот момент, они остаются один на один с этим. Поэтому родители должны обращать внимание на то, чем ребенок живет, что ему интересно, какую музыку он слушает, в какие игры играет. Начинать с ним разговаривать очень важно, потому что если эмоциональной связи с родителями не будет, ее заполнит кто-то другой, посторонний дядя», — поясняет психолог Мария Литвиненко.

В детском мире может и есть место выдумкам, но все пробелы нужно заполнить вниманием, любовью, добротой и заботой, чтобы детские игры никогда не вышли за рамки закона.

«Мои одноклассники и другие дети, пожалуйста, не делайте этот челлендж, потому что ваших родителей могут арестовать, а вас отправить в тюрьму», -обращается к ребятам Иван Кладенок.

Еще темы рубрики

22 января 2017
Внимание родители: из-за игры, появившейся в соцсетях, дети убегают из дома
20 января 2017
Ростовский зоопарк объявил конкурс на лучшее имя для новорожденного слонёнка
20 января 2017
Украинские военные провели инспекцию на территории Ростовской области
19 января 2017
Министр обороны России Шойгу вручил командующему ЮВО штандарт

Комментарии

Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.

Комментариев нет.