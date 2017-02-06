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ОБЩЕСТВО

Во время масленичных гуляний Ростов буду охранять казаки

15:59 Понедельник, 06.02.20172

Порядок на улицах донской столицы во время масленичных гуляний помогут обеспечить казаки. Об этом заявил глава администрации города Виталий Кушнарев. На совещании, которое прошло накануне, обсудили организацию и проведение праздника. Основные мероприятия пройдут в парке Революции.

Общегородской фестиваль объединит две культуры — самобытную народную и современную городскую. Парк превратится в волшебный город, населенный фантастическими персонажами. Гости смогут сделать фото в специальных фотозонах и посетить блинные мастер-классы. Напомним, Масленицу в этом году отмечают с 20 февраля.

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Петя 06.02.2017

А что, полиция уже не справляется?
Десять роп ППСП, отряд ОМОН, 150 ОМД ВВ — этого мало?
Нужно обязательно ряженых дармоедов задействовать, чтобы они с пафосным видом хозяев ходили и нагайками помахивали, показывая свою власть?

Петя 06.02.2017

При Вертии такого не было. Ни один ряженый клоун не мог командовать на улицах Ростова.