Во время масленичных гуляний Ростов буду охранять казаки

Порядок на улицах донской столицы во время масленичных гуляний помогут обеспечить казаки. Об этом заявил глава администрации города Виталий Кушнарев. На совещании, которое прошло накануне, обсудили организацию и проведение праздника. Основные мероприятия пройдут в парке Революции.

Общегородской фестиваль объединит две культуры — самобытную народную и современную городскую. Парк превратится в волшебный город, населенный фантастическими персонажами. Гости смогут сделать фото в специальных фотозонах и посетить блинные мастер-классы. Напомним, Масленицу в этом году отмечают с 20 февраля.