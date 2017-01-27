Во время Масленицы в Ростове перекроют улицу Чехова
На один день — 26 февраля — во время празднования последнего дня Масленицы в Ростове временно ограничат движение машин по улице Чехова, 45б. Об этом сообщает городская администрация со ссылкой на департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения южной столицы. Но всю улицу перекрывать не будут — для машин закроют только участок от Суворова до Пушкинской. Эта часть Чехова станет пешеходной с 7 часов до 21 часа.
Комментарии
Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.
Комментариев нет.