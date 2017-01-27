Во время Масленицы в Ростове перекроют улицу Чехова

На один день — 26 февраля — во время празднования последнего дня Масленицы в Ростове временно ограничат движение машин по улице Чехова, 45б. Об этом сообщает городская администрация со ссылкой на департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения южной столицы. Но всю улицу перекрывать не будут — для машин закроют только участок от Суворова до Пушкинской. Эта часть Чехова станет пешеходной с 7 часов до 21 часа.