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ОБЩЕСТВО

Во время Масленицы в Ростове перекроют улицу Чехова

11:15 Пятница, 27.01.2017

На один день — 26 февраля — во время празднования последнего дня Масленицы в Ростове временно ограничат движение машин по улице Чехова, 45б. Об этом сообщает городская администрация со ссылкой на департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения южной столицы. Но всю улицу перекрывать не будут — для машин закроют только участок от Суворова до Пушкинской. Эта часть Чехова станет пешеходной с 7 часов до 21 часа.

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