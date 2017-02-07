Во время непогоды донские трассы приводят в порядок круглосуточно

Снежный шторм замёл дорогу между Ростовской областью и Волгоградом. Минувшей ночью из-за ударивших морозов и снега для пассажирского транспорта был закрыт участок трассы «Котельниково — Песчанокопское». Туда срочно были направлены спецмашины для расчистки.

На снимках степных пейзажей можно увидеть изменения погоды, будь то дождь или метель. В диспетчерский пункт фотографии передают специальные метеостанции, установленные на участках дорог федерального значения. Получив необходимые данные, сотрудники направляют на место занесенных участков снегоуборочную технику.

«За счет этого оперативного управления мы видим и знаем где, как они работают и способны их направить, нацелить, и способны направиться на конкретные участки, чтобы обеспечить нормальный, безопасный проезд по дорогам», — говорит начальник отдела содержания автодорог ФКУ Упрдор «Азов» Сергей Ефимов.

Только за последние сутки на дороги области вышло 25 машин спецтехники. На замерзшую ледяную корку распылили больше 700 тонн песчано-соляной смеси. Карьерная соль для посыпки дорог конечно же отличается от той, которую мы привыкли употреблять в пищу. Во-первых своей зернистостью, во-вторых содержание хлоридов. К примеру, при минус 10 количество соли в смеси песка достигается 50 процентов, а если за окном минус 15, то дороги посыпают чистым слоем соли. Одни из наиболее сложных погодных условий накануне сложились на трассе «Ростов — Таганрог».

«Вчера, например, в начале участка был снег, а в конце был дождь и плюсовая температура, а в середине всё встречалось», — говорит водитель-экспедитор Александр Ленивов.

15 тонн специальной смеси хватает примерно на 30 километров, где-то нужно распылить больше, где-то меньше. При уборке сотрудники дорожных организаций учитывают практически каждый километр. Здесь местность с особым рельефом.

«С залива идет влажный воздух, со степи — переохлажденный. В результате происходит частое выпадение осадков, происходит отложение снежных масс, и там надо усиленно проходить звеньями, убирать снежные массы, просыпать антигололедными материалами», — говорит заместитель главного инженера «РостовАвтодорстрой» Андрей Орехов.

После резкого похолодания в круглосуточном режиме водители снегоуборочных машин и погрузчиков продолжают работу по расчистке снега и распылению антигололедной смеси, чтобы обеспечить комфортный и безопасный проезд по трассам федерального значения.