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ОБЩЕСТВО

Во время реконструкции Южного подъезда к Ростову нашли две авиабомбы

21:17 Пятница, 17.02.2017

Опасная находка. Сегодня, 17 февраля, при реконструкции Южного подъезда к Ростову были обнаружены две авиабомбы времен Великой Отечественной войны. Чуть позже там же дорожники нашли еще один взрывоопасный предмет. На место происшествия выехали инженеры, полицейские, спасатели и военные. Снаряды извлекли из земли. В ближайшее время их уничтожат.

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