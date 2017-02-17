Во время реконструкции Южного подъезда к Ростову нашли две авиабомбы
Опасная находка. Сегодня, 17 февраля, при реконструкции Южного подъезда к Ростову были обнаружены две авиабомбы времен Великой Отечественной войны. Чуть позже там же дорожники нашли еще один взрывоопасный предмет. На место происшествия выехали инженеры, полицейские, спасатели и военные. Снаряды извлекли из земли. В ближайшее время их уничтожат.
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