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ОБЩЕСТВО

Вода и песок Голубых озер Ростова поменяли цвет из-за жары

9:10 Среда, 09.08.2017

Необычному цвету воды в Голубых озерах Ростова способствует жара. К такому выводу пришли ученые ЮФУ. На минувшей неделе в соцсетях появились фото водоема с необычного цвета водой и береговой линии. Пользователи предположили, что это разлитая кем-то краска. Директор института наук о земле ЮФУ Андрей Кузнецов считает, что виноваты цианобактерии, появившиеся в воде в больших количествах.

«Водоросли исчезнут, когда температура воздуха снизится. А вот что делать, чтобы они больше не появились — вопрос открытый», — отмечает директор института наук о земле ЮФУ Андрей Кузнецов.

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