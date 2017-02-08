Водитель снегоуборочной машины устроил дрифт в ростовском парке

В Ростове-на-Дону водитель снегоуборочной машины устроил дрифт в парке. Жители донской столицы разместили в Интернете видео. На кадрах видно, как новоявленный «пилот» демонстрирует мастерство управления техникой во время снегопада. После произвольной программы водитель спецмашины всё же принялся за уборку снега.