Водитель снегоуборочной машины устроил дрифт в ростовском парке
В Ростове-на-Дону водитель снегоуборочной машины устроил дрифт в парке. Жители донской столицы разместили в Интернете видео. На кадрах видно, как новоявленный «пилот» демонстрирует мастерство управления техникой во время снегопада. После произвольной программы водитель спецмашины всё же принялся за уборку снега.
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