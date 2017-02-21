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ОБЩЕСТВО

Водное сообщение из Ростова в Крым предлагает наладить ‘Активный ростовчанин’

11:27 Вторник, 21.02.2017

На портале «Активный ростовчанин» появилась новая петиция. Ее автор Сергей Кузьмин предлагает наладить водное сообщение по маршруту «Ростов — Таганрог — Керчь». Как говорится в сообщении, данный маршрут позволит не только отвести часть пассажиропотока от паромной переправы «Порт-Кавказ — Порт-Крым», но и восстановить инфраструктуру речного и морского вокзалов Ростова и Таганрога.

Кроме того, как отмечает автор, водное сообщение, связующее южную столицу с полуостровом, привлечет много туристов и простых граждан, а также может облегчить вопросы торговых отношений между Ростовской областью и Крымом.

Петиция уже набрала почти половину необходимых голосов. До конца голосования осталось 69 дней.

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1 21.02.2017

давно пора! хотелось бы получить возможность прокатиться хотя бы в выходной день по воде с утра в Крым, вечером назад