Воды не будет: СЖМ отключат на день, а Сельмаш на сутки
Из-за ремонтных работ на водоводе часть улиц, расположенных на СЖМ и Сельмаше будут отключать от воды. Об этом сообщает пресс-служба АО «Ростовводоканал».
Так, 22 августа с 8.00 до 21.00 будет прекращено водоснабжение на СЖМ в границах: пр. Космонавтов – бул. Комарова – ул. Добровольского – пр. Королева – ул. Стартовая.
А почти на сутки — с 08 часов 30 минут 23 августа до 6 утра 24 августа — воды не будет
в границах: от ул. 1-й Конной Армии до ул. Образцовой; от ул. Плужной до ул. Клубной.
АО «Ростовводоканал» приносит извинения жителям за доставленные неудобства.
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