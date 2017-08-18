Воды не будет: СЖМ отключат на день, а Сельмаш на сутки

Из-за ремонтных работ на водоводе часть улиц, расположенных на СЖМ и Сельмаше будут отключать от воды. Об этом сообщает пресс-служба АО «Ростовводоканал».

Так, 22 августа с 8.00 до 21.00 будет прекращено водоснабжение на СЖМ в границах: пр. Космонавтов – бул. Комарова – ул. Добровольского – пр. Королева – ул. Стартовая.

А почти на сутки — с 08 часов 30 минут 23 августа до 6 утра 24 августа — воды не будет

в границах: от ул. 1-й Конной Армии до ул. Образцовой; от ул. Плужной до ул. Клубной.

АО «Ростовводоканал» приносит извинения жителям за доставленные неудобства.