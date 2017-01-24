Военнослужащие ЮВО проводят в Армении тактико-специальные занятия
Военнослужащие Южного округа проводят тактико-специальные занятия на полигоне «Камхуд» в Армении. На высоте 1,5 тысяч метров над уровнем моря привлечено более 600 разведчиков. Военные отрабатывают действия при засаде, алгоритм поведения при сходе лавин. Завершатся учения 30-ти километровым марш-броском на лыжах по пересеченной местности.
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