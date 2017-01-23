Военные инженеры отметили профессиональный праздник

316 годовщину со дня образования отметили военные инженеры. Эти войска созданы ещё указом Петра. Сегодня на них лежат задачи по ликвидации последствий аварий и катастроф, помощь населению при стихийных бедствиях, разминировании местности. Их ещё называют войсками переднего края.

Орудуя шестами и баграми бойцы отрабатывают наведение понтонной переправы. Этим летом 11 отдельная бригада инженерных войск на учениях поставила рекорд. Два берега соединили между собой и дали возможность переправить технику за пять минут вместо положенных семи. Это результат постоянных тренировок, говорят в штабе бригады. Ни одно учение в округе не обходится без военных инженеров.

«Они обеспечивают не только продвижение по суше, но и пересечение водных преград, движение в горной местности, в любых сложных условиях», — поясняет заместитель командира бригады по работе с личным составом Андрей Чичикин.

Несмотря на свой профессиональный праздник — День инженерных войск, военнослужащие продолжают занятия по плану. Очень широкий круг задач необходимо выполнять инженерам, поэтому личный состав постоянно совершенствует навыки. Николай Пикулов из Волгодонска уже в первые дни службы был приятно удивлен.

«Это оказались не такие войска, где что-то копают и таскают. Оказалось, это интересные войска, где многому можно научиться», — отмечает гвардии рядовой Николай Пикулов.

Во время инженерной разведки впереди идут саперы, за ними уже могут двигаться основные силы. Как правило, саперы выходят раньше колонны, потому что скорость их движения до пяти километров в час. Как говорят опытные военнослужащие: «Сапер идет медленно, но лучше его не обгонять». Но не только учебные мины приходиться обезвреживать саперам бригады, снаряды времен Великой Отечественной войны до сих пор находят на местах былых сражений.

«Это войны звучит практически каждый день, и ежедневно группа разминирования выезжает по заявкам военных комиссариатов для уничтожения боеприпасов», — комментирует начальник штаба бригады Сергей Порохня.

За 316 лет со дня существования инженерные войска в России взяли на себе столько задач и функций, сколько нет ни у одного рода войск: разведка, оборудование позиций и многое другое. На самом деле, инженерам не занимать не только военной выучки, но и отваги, ведь они идут первыми туда, где нет дорог и переправ.