войнанаркотикам: ростовчанин с помощью краски противостоит дилерам «дури»

Ростовский предприниматель с помощью баллончика с краской пытается противостоять распространению наркотиков в городе. Потратив собственные средства на необходимое оборудование и собрав команду единомышленников, он закрашивает объявления о продаже наркотиков.

Он просит не показывать лица и изменить голос. Опасается за свою безопасность, потому что объявил войну целой системе. Ростовский предприниматель бросил вызов торговцам смертью. Говорит, в последнее время распространение наркосодержащих средств приобрело угрожающие масштабы. Такие надписи, с помощью которых любой желающий имеет возможность выйти на связь с наркодилерами, можно встретить на каждом шагу. Уничтожением таких знаков Игорь и занялся. Потратил на это уже больше полумиллиона рублей.

«Да, трачу свои деньги. Мы купили две машины, набрали уже 4-5 человек. Но если, конечно, люди будут реагировать хорошо на наш план, будем увеличивать, брать ещё людей», — говорит организатор акции Игорь.

План состоит в следующем. Каждый неравнодушный ростовчанин с помощью любой из социальных сетей может выслать фотографию такой надписи с указанием адреса. Найти группу активистов можно по хэштегу «#войнанаркотикам». Мобильная бригада выезжает по сигналу и закрашивает смертоносные граффити.

«На каждом третьем доме есть. Везде — на столбах, наверное, только на церквях нет. А так везде, где угодно, на детских садах, школах, институтах… Работаем с утра до ночи глубокой», — говорит волонтёр Максим.

«Фен, меф, мёд, герыч, СК, соль» — немудрёный шифр. Любой, кто вращается в молодёжной среде поймёт, что значат эти надписи — метамфетамины, героин и другие наркотики. Тут же услужливое обозначение аккаунта, с помощью которого можно выйти на связь с наркоторговцем.

Технический прогресс преступникам на руку. Чаще всего они пользуются одним из популярных месседжеров. Несколько кликов, и специальная программа, так называемый бот, вышлет геопозицию с закладкой наркотиков. Никакого личного общения, всё автоматизировано. Поэтому поймать за руку распространителей губительных смесей весьма проблематично.

29 мая по задумке Игоря и его команды — день икс. Подготовительную работу уже провели — оповестили ростовчан через все доступные каналы в Интернете, запаслись краской, предупредили знакомых, что может понадобиться помощь.

«Эту неделю мы изучали — подбирали краски. Потому что некоторые краски не закрашивают, некоторые просвечиваются, некоторые стираются. 29 мая мы уже готовы полностью запуститься. Ждём от всех звонков, фотографий. И круглосуточно будем выезжать, стирать. Выезжать в любое время», — говорит организатор акции Игорь.

Покупка рабочих машин, затраты на бензин, краску, зарплата сотрудникам — с этими расходами Игорь не считается. Говорит, у него маленький сын, любимые племянники. И он не хочет что бы они росли в среде, в которой доступность наркотиков зависит лишь от умения пользоваться смартфоном.