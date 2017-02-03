‘Волжское пароходство’ отправит пять сухогрузов на ремонт в Ростовскую область
Пять сухогрузных теплоходов проекта RSD44, принадлежащих нижегородской компании «Волжское пароходство», будут отремонтированы в Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба компании. Аксайский судоремонтный завод «Судостроитель» устранит неполадки в корпусах и движительно-рулевых комплексах сухогрузов.
«Первый ремонт на слипе судоремонтного завода в Аксае пройдут 5 из 10 теплоходов проекта RSD44. В прошлом году пять теплоходов этой серии уже были освидетельствованы Российским речным регистром судоходства. В 2017 году специалисты РРР подтвердят класс и надежность эксплуатационных характеристик после ремонта 5 судов, введенных в эксплуатацию в 2012 году», — рассказали в пресс-службе «Волжского пароходства».
Всего в межнавигационном периоде 2016/2017 гг. будут отремонтированы 15 нижегородских теплоходов типа «Волга-Дон». Помимо донского предприятия обновлением судового состава займутся заводы нижегородской, Ленинградской и Волгоградской областей.
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