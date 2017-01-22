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ОБЩЕСТВО

Вопрос об экстрадиции Лисова из Испании решат в течение 40 дней

12:34 Воскресенье, 22.01.2017

На этой неделе стало известно, что в Испании задержан программист из Таганрога Станислав Лисов. ФБР и Интерпол его подозревают в создании троянского вируса. Об этом пишут российские интернет-СМИ со ссылкой на Гражданскую Гвардию Испании.

По данным ведомства, Лисов помогал мошенникам получить доступ к банковским данным. Общую сумму ущерба при этом оценивают в пять миллионов долларов. Кроме того, несколько часов назад РИА «Новости» со ссылкой на российское консульство сообщило, что в течение 40 дней должен решится вопрос об экстрадиции таганрожца из Испании.

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