Вопрос об экстрадиции Лисова из Испании решат в течение 40 дней
На этой неделе стало известно, что в Испании задержан программист из Таганрога Станислав Лисов. ФБР и Интерпол его подозревают в создании троянского вируса. Об этом пишут российские интернет-СМИ со ссылкой на Гражданскую Гвардию Испании.
По данным ведомства, Лисов помогал мошенникам получить доступ к банковским данным. Общую сумму ущерба при этом оценивают в пять миллионов долларов. Кроме того, несколько часов назад РИА «Новости» со ссылкой на российское консульство сообщило, что в течение 40 дней должен решится вопрос об экстрадиции таганрожца из Испании.
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