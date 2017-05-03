«Воспетая степь» в шестой раз собрала любителей экотуризма

В Орловский район на фестиваль «Воспетая степь» приехали тысячи гостей из области и других регионов России. Праздник с каждым годом набирает обороты и становится всё популярнее. В этом году погода не подвела, чистое небо позволило шумно и красиво отработать каждой из площадок.

Сапсан это, прежде всего, птица и уже потом название поезда «Москва — Санкт — Петербург». Об этом и многом другом любители природы узнают на VI межрегиональном фестивале экологического туризма «Воспетая степь» в Орловском районе.

Сразу две площадки «Воспетой степи» принимают тысячи гостей из Ростовской области и других регионов России. Первая работает в недавно открывшемся визит-центре государственного заповедника «Ростовский» в посёлке Волочаевский. Здесь можно познакомиться с особо охраняемыми природными территориями России — каждому заповеднику страны посвящена отдельная экспозиция. Отметим, что никто из гостей не прошел мимо мастер-класса юных экологов из орловской средней школы №3.

Заметно увеличивается количество детей и молодёжи на фестивале. Это подтвердил и губернатор Василий Голубев.

«Главное — передать молодёжи внимание, заботу, любовь к природе, к тому, что нас окружает в любой точке Ростовской области. И сегодняшний фестиваль ярко показал, что наша степь, которая сегодня особенно прекрасна, требует очень бережного отношения», — сказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

А вот вторая площадка — центральная — стала самой многолюдной. Здесь разбили палаточный городок с тематическими мини-площадками, связанными с экологическим воспитанием.

Здесь же состоялось торжественное открытие фестиваля: выступление театральных и творческих коллективов, награждение памятным знаком «80 лет Ростовской области» специалистов министерства природных ресурсов и экологии, работников биосферного заповедника «Ростовский», Ассоциации «Живая природа степи».

«В России такого фестиваля как «Воспетая степь» я не видел нигде. Мы проводим его уже шестой год. К нам приезжают гости из других регионов России», — прокомментировал министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Геннадий Урбан.

Здесь же на практике продемонстрировали как беречь природные ресурсы. Тот же бросовый материал необходимо ценить, из него мастера создают неповторимые вещи. «Воспетая степь» принимала гостей до глубокой ночи.