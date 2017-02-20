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ОБЩЕСТВО

Воспитанники Белокалитвинского кадетского корпуса принесли присягу

12:03 Понедельник, 20.02.2017

92 воспитанника Белокалитвинского Матвея Платова казачьего кадетского корпуса дали клятву верности Отечеству. Традиция принимать «Кодекс чести» существует здесь с 2003 года. Всего же за 15 лет работы казачьего учебного заведения образование в нем получили около полутысячи кадет. В этот раз на церемонии присяги побывал губернатор Василий Голубев. По его словам, Белокалитвинский кадетский корпус — одно из лучших учреждений в стране, не раз награжденное переходящим Знаменем президента России.

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