Вплотную к домам ростовчан растут нелегальные таунхаусы, а в них заселяют людей

Ростовчане бьют тревогу — рядом с их домами незаконно возводят жильё. Десятки адресов. Лихих строителей не останавливают ни чёрные списки стройнадзора, ни даже решения судов.

С соседями в многонациональном Первомайском районе принято дружить. Но этих новоселов в переулке Беломорском ждут с большим опасением. Они могут лишить и покоя и даже элементарных удобств. Все дело в том, что коммуникации здесь рассчитаны только на частников, а эта четырехэтажный дом с номером 29 — на полтора десятка квартир.

«Мы волнуемся за воду. У нас в летний период на второй этаж вода идет без давления, не каждый день поступает. Если заселятся в весь этот 16-квартирный дом, поставят подкачку, мы останемся без газа, без воды, зимой будем мерзнуть», — говорит ростовчанин Сергей Кизимов.

Эти квартиры сейчас продаются через Интернет и через риелторов. Покупателей привлекают цена и новенькие стены. А вот о том, что дом построен незаконно, будущим владельцам, скорее всего, не сообщают, хотя здание уже едва не пошло под снос. Бывшая администрация района подала иск в суд. Правда, нынешний глава решил на сносе не настаивать.

«Он написал в официальном ответе, что судиться не целесообразно, так как денег на его снос нет. Он не отрицает, что дом многоквартирный, но исковые требования они поддерживать не стали», — говорит ростовчанка Инесса Лазарева.

При этом три подобных дома в том же Первомайском районе суд уже постановил снести, причем за счет жильцов — 2-я Киргизская, 68, Травяная, 28 и 30 — хотя там уже несколько лет живут люди. Много семей могут остаться буквально на улице.

«Это не только по Травяной, это еще Черевичкина, 91. Там люди живут. Там получили кредиты, маткапиалы. Но вопрос — каким образом выдавали маткапиал, как банк выдал кредиты, видя, что объект незаконный», — говорит руководитель региональной службы государственного строительного надзора Ростовской области Андрей Соловьев.

Получается, что спасение покупающих — в руках самих покупающих. Черные списки проблемных домов есть на сайте государственного строительного надзора и ростовской администрации. Но они сильно разнятся. Например, дома на Беломорском, которого так боятся соседи, ни в одном из них нет. Но в стройнадзоре обещали сделать проверку.