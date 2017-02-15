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ОБЩЕСТВО

Врачи Ростовского онкоинститута удалили 5-летнему ребенку сложную опухоль

16:32 Среда, 15.02.2017

15 февраля врачи Ростовского научно-исследовательского онкоинститута удалили 5-летнему ребенку сложную опухоль. Маленький пациент поступил с огромной неоперабельной опухолью малого таза. Злокачественное новообразование сдавливало мочеточник и мочевой пузырь.

Врачи детского отделения онкологии РНИОИ провели лекарственное лечение. После чего совместно с хирургами абдоминального отделения №1 была сделана операция.

«Впереди у ребенка восстановление после операции и многокурсовая химиотерапия. Учитывая хороший эффект от предоперационного лекарственного лечения, отсутствие метастазов и радикальное удаление опухоли в пределах здоровых тканей, мы рассчитываем на полное выздоровление пациента», — рассказал заведующий отделением детской онкологии ФГБУ «РНИОИ» Минздрава России, к.м.н. Сергей Кузнецов.

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