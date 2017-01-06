Все больше жителей Дона увлекаются посткроссингом

Новое хобби или хорошо забытое старое увлечение? В Ростове-на-Дону набирает обороты посткроссинг. Проект для тех, кто хочет вспомнить детство и вместо бездушных смс или электронных писем получать самые настоящие открытки с марками со всех уголков мира. В год 160-летия первой марки это увлечение получило особый импульс.

Марками Олег Томашевский «заболел» еще в детстве: тогда, в 1960 годы, ими увлекались все мальчишки. Кто собирал технику, кто космос. А Олег — английские колонии. Именно к ним, прервав свое увлечение на какое-то время, вернулся через годы вновь.

«Вообще я заядлый любитель футбола. О футболе все собирал. Там есть программки очень редкие. А в 2000 году я прочитал в газете «Футбол», что проводятся соревнования самых крошечных сборных по футболу среди островов маленьких, которые около Великобритании. Тогда я вспомнил про свои английские колонии», — рассказывает коллекционер, председатель клуба филателистов Ростова-на-Дону Олег Томашевский.

Потом были картины Айвазовского, другие тематики. Так вышел на историю России. В Россию в 1857 году, кстати, «марка пришла» вслед за Англией. Первые марки номиналом в 10 копеек были без зубцов: перфорационная машина, выписанная из Вены, пришла с большим опозданием и нуждалась в наладке.

Технология изготовления была довольно сложной: марки печатались на специальной бумаге с уплотнением для каждой отдельной марки. Сегодня в коллекции Олега Томашевского 40 альбомов. Есть первая марка Гибралтара. Но той — первой российской — пока нет, зато есть не менее ценные штемпельные конверты 905 года — предвестники марок, а также очень редкие земские марки.

«19 век — начало 20. Эти марки вообще считаются наиболее ценными, в первый период советской власти их пачками вывозили за границу», — поясняет коллекционер, председатель клуба филателистов Ростова-на-Дону Олег Томашевский.

По маркам сегодня можно узнать всю историю страны, на них увековечены все знаковые события: изменение тарифов и почтовых услуг, войны и голод, крушение империи, развитие искусства и техники, освоение воздушного пространства и космоса. Увлечение было так развито, что в свое время издавался специальный журнал «Филателист» тиражом в 50 тысяч. Экземпляры еще 1966 года сохранились в публичной библиотеке. Сегодня хобби не так распространено, как в советское время, но свои покупатели у единственного на Дону «коллекционного марочного» магазина есть. За марками сюда едут со всей области.

«Самые популярные среди мужчин — космос, спорт, транспорт. Среди женщин большой популярностью пользуется флора, фауна. В большинстве своем, конечно же, это люди уже зрелого возраста, которые еще со времен СССР собирают марки. Но и среди молодежи тоже отмечается положительная тенденция — тоже интересуются и коллекционируют», — отмечает старший продавец-кассир Ольга Лыганова.

А еще среди молодежи сегодня появилось новое увлечение: посткроссинг — обмен почтовыми карточками, типа художественных открыток. Размещают на них тематические марки и отправляют друг другу по всему миру. Сегодня это хобби набирает обороты. Возможно, именно с ним в год 160-летия первой российской марки в страну вновь вернется подзабытое увлечение.