Всероссийский велопарад в Ростове: более двух тысяч участников всех возрастов

В минувшее воскресенье, 28 мая, в центре Ростова наблюдался велосипедный бум — тысячи двухколесных совершенно легально перекрыли несколько улиц южной столицы, начав с главной площади города. Это объяснялось просто — в Ростове прошел всероссийский велопарад.

На мероприятие любители экологического вида транспорта приезжали целыми семьями — тех, кто еще не дорос до двухколесного коня, везли в специальных велокреслах. Перед собравшимися выступили первые лица города, чиновники, министры, организаторы и спонсоры. Стоит отметить, что миллионный Ростов и близлежащие города уже давно ждали, когда администрация разрешит провести велосипедистам такой массовый пробег. Ведь на других крупных мероприятиях (например, «Ростовском кольце«) велосипедистам настоятельно рекомендовали воздержаться от участия — так как они создавали помеху бегунам.

«Город давно ждал самостоятельного велопробега, и вот сегодня мы открываем первый городской велопарад. С каждым годом на улицах нашего города растет количество велосипедистов, все больше ростовчан выбирают велосипед и в качестве активного досуга, и как средство передвижения. Уверена, велопробег уже со следующего года станет традиционным», — говорит заместитель главы администрации города Ростова-на-Дону Елена Кожухова.

Велопробег был не соревнованием, каждый участник ехал сколько мог и в комфортном для себя темпе. Дистанцию в 22 км преодолели практически все. Старт и финиш был в одной точке — на Театральной площади. Участников ждали розыгрыши, подарки и призы. Можно сказать, что первый официальный Велопарад в Ростове удался!