Всевозможные рейтинги показали положительную динамику развития донского региона

Сразу несколько крупных аналитических агентств и фондов страны опубликовали исследования эффективности деятельности руководителей регионов. В оценке учитывался целый ряд критериев, в том числе экономическая стабильность и благополучие населения.

Это стало уже хорошей традицией — в последние годы Ростовская область заявляет о себе с позиций лидера. Особенно удачным и для региона, и для губернатора был 2016-й. Об этом говорят эксперты и подтверждают различные рейтинги. Так, околокремлёвский Фонд развития гражданского общества впервые оценил эффективность главы Дона как очень высокую. В этом списке Василий Голубев занял почётное 15-е место. Результат впечатляющий, учитывая, что в прошлом году губернатор Ростовской области находился на 26-й строчке.

Политологи отмечают, что росту позиций способствовали экономические достижения. В частности, порадовала промышленность. В Таганроге начали собирать самолёт-амфибию «Бе-200ЧС», открылось несколько новых заводов. К тому же наш регион вносит заметный вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны и реализацию политики импортозамещения.

«Социологические исследования показывают, что жители региона удовлетворены импортозамещением. Особенно в сфере продуктов питания. Никто не беспокоится о том, что у нас нет сыров, колбас и чего-то ещё, потому что многие предприятия стали сами это вырабатывать. Внутри региона всплесков социального недовольства зафиксировано не было», — говорит и. о. директора Института социологии и регионоведения Южного федерального университета Антон Сериков.

В традиционном исследовании фондов «Петербургская политика» и «Минченко Консалтинг» Василий Голубев оказался в группе губернаторов-хорошистов. Твёрдую «четвёрку» ему поставили за успехи в сельском хозяйстве — напомним, урожай 2016-го года был рекордным, — и за удачное позиционирование области, как приграничного региона. Хорошую оценку глава донского региона получил и от составителей так называемого кремлёвского рейтинга. Хотя в предыдущие годы в этом же исследовании успехи Василия Голубева оценивали и на «тройку», и на «двойку».

«Есть ряд достижений. Во-первых, с достоинством вышли из миграционного коллапса, который был после событий на Украине. Пережили с достоинством выборы — самого губернатора и в Госдуму. Для руководства страны это очень важно», — говорит и. о. директора Института социологии и регионоведения Южного федерального университета Антон Сериков.

Глава региона может похвастаться и ещё одним личным достижением. В рейтинге самых цитируемых губренаторов-блогеров, который составила «Медиалогия», Василий Голубев занял 11-е место. Такая всесторонняя высокая оценка деятельности руководителя области — отмечают политологи — не может не пойти на пользу самому Дону.

«Это показатель управляемости области, развития области и того, насколько дееспособна и эффективна сама власть. Никто не хочет вкладывать деньги в регионы, в которых неуправляемая экономика, политика, нет контакта с населением. Ну и тем более, никто не хочет работать со слабыми руководителями. И это всё не про нас, у нас всё хорошо», — говорит политтехнолог, директор фонда «Прикладная политология» Сергей Смирнов.

Это же подтверждает и рейтинг эффективности региональных властей. В исследовании Агентства политических и экономических коммуникаций Дон 11-й, что на одну строчку выше, чем в 2015-м году. На достаточно высоких позициях Ростовская область находится и в списках показателей агентства РИА «Рейтинг». По социально-экономическому положению регион на 24-месте, по качеству жизни — на 18-м. Также составители рейтингов отметили невысокий уровень долговой нагрузки в регионе. Здесь Дон на 25-й строчке.

Во всех проведённых исследованиях динамика у Ростовской области и её руководства положительная.