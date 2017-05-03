Всю жизнь на железной дороге: трудовой подвиг Александра Морозова



Мы продолжаем рубрику, посвященную 80-летию Ростовской области, в которой рассказываем о людях, отдавших свой труд родному региону. Наш новый герой — потомственный железнодорожник, участник войны Александр Морозов. Это он сначала воевал в составе 2-го Белорусского фронта, а затем восстанавливал железную дорогу после освобождения Юга России от фашистских захватчиков.

В Управлении СКЖД до сих пор находится портрет Александра Морозова, хотя он давно на заслуженном отдыхе. Таких специалистов еще поискать надо, говорят коллеги. Сам Александр Павлович железнодорожник во втором поколении, ветеран ВОВ, ветеран труда, Почётный железнодорожник. Он застал семафоры, которые поднимали с помощью верёвки и лебёдки, деревянные вагоны и «теплушки», державшиеся на одной оси, маломощные паровозы.

«Когда немцы отступали, они подорвали каждый рельс и мы вышли восстанавливать. Мне было 17 лет. Рельсы заново делали, сочиняли из кусков. Из двух шпал одну делали. За 2-3 недели восстановили. Пошли поезда со скоростью 15 километров в час. В основном шел «налив» и боеприпасы», — вспоминает ветеран Великой Отечественной войны и Почётный железнодорожник Александр Морозов.

Александр Морозов родом он из Краснодарского края, но к Дону у него одни душевные благодарности. Здесь он встретил свою любовь Валю. Здесь создал семью и вырастил двух дочерей, внуков и правнуков. Кстати, дочь и внучка пошли по его стопам, тоже работают на железной дороге.

Ростовской области — 80 лет. Семейному счастью Морозовых — 63 года.