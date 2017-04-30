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ОБЩЕСТВО

Вынесен приговор по громкому делу строительного концерна «Вант»

14:26 Воскресенье, 30.04.2017

В громком деле строительного концерна «Вант» поставлена точка. Экс-руководитель компании Валерий Чабанов отправится отбывать срок за хищении более 300 миллионов рублей у дольщиков.

«Кировским районным судом города Ростова-на-Дону Чабанов признан виновным в сфере мошенничества в предпринимательской деятельности. Приговором назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии поселения», — говорит помощник председателя Кировского районного суда города Ростова-на-Дону Юлия Калачева.

По данным следствия, компания должна была построить в Ростове несколько многоквартирных домов. Деньги дольщики заплатили, но своих квадратных метров так и не увидели. Жилищный комплекс на Баррикадной — это наследие Ванта. Его начали возводить ещё 10 лет назад. Уже долгое время стройка заморожена. Дольщики скитаются по съемным квартирам. Обманутых сотни. В обвинительном приговоре значатся дома на улицах Штахановского, Соколова, Лермонтовской, переулке Университетском.

Бизнесмена задержали лишь феврале прошлого года. Владелец Ванта скрывался от правосудия в Тайланде. Прямо с жаркого курорта Паттайя его депортировали в холодную Москву, а затем вернули в разгневанный Ростов. Адвокаты Чабанова строили защиту на том, что финансовые проблемы одного из крупнейших на Юге страны застройщиков были связаны с экономическим кризисом. Мол, возник дефицит оборотных средств. Но ни эти доводы, ни заявление Чабанова о том, что он тяжело болен суд убедить не смогли. Финальное решение — виновен. Однако облегчения дольщикам эта новость так и не принесла. Валерий Чабанов деньги за квартиры уже не вернет.

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