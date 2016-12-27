Взрастить ‘Дерево Добра’ может любой ростовчанин

Рядом с новогодней ёлкой жителям Ростова и области предлагают вырастить еще и «Дерево Добра». Акция с таким названием началась еще весной, но под Новый год к ней присоединяются все больше людей. Чтобы подарить подписку на газеты и журналы всем, кто любит читать, но не может позволить себе потратить средства на периодику.

Подарить им подписку может любой желающий, выбрав издание из подписных каталогов, а социальное учреждение из списков, предложенных операторами почтовой связи. Акция организована «Почтой России» и проходит во всех почтовых отделениях.

«Многим людям хочется читать газеты, они к этому привыкли. Но финансовые обстоятельства, социальное положение не позволяют оформить подписку — это достаточно дорого. Эта акция позволяет любому человеку, выбрав адрес из заявки на газеты и журналы, подписать любое издание и отправить тем, кто в этом нуждается», — говорит главный редактор газеты «Наше время» Вера Южанская.