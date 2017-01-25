Камчатские рыбные деликатесы вновь прибыли на Дон. Ростовчане уже хорошо знают, что осьминогов, корюшку, белорыбицу и гордость Камчатки — чавычу — не замораживают, а привозят в свежем виде.

Ярмарка камчатской рыбы вновь в Ростове. На уже традиционном месте встречи, перед «ДонэкспоЦентром» — бывшим «ВертолЭкспо» — жителей южной столицы ждут дары Охотского моря и Тихого океана. Здесь красную икру фасуют любыми порциями. И это — прямо на глазах покупателей.

На прилавках богатый выбор — это и белорыбица, и палтус, и кижуч, и чавыча. Холодного и горячего копчения, в рулетах и целыми пластами. Производитель уверяет: качество продукта на высоте. Рыба изготавливается по государственным стандартам и при транспортировке не замораживается.

«Камчатская рыба добывается специальными рыболовецкими судами не подвергаясь заморозке, поступает в производственные перерабатывающие цеха. Коптится на натуральном сырье — на ольхе, и спецтранспортом доставляется в пункт реализации не подвергаясь заморозке», — говорит ведущий технолог рыбоперерабатывающего предприятия Антон Лапцевич.

По мнению производителя, на ярмарке каждый найдет рыбку по вкусу. Приобрести дары моря Камчатки можно с 26 по 29 января на открытой площадке перед «ДонЭкспоцентром».