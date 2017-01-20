‘Юг Руси’ и ‘Автодор’ судятся из-за участка под трассу в обход Аксая

«Автодор» судится с донским агрохолдингом «Юг Руси» из-за земли в Азовском районе. Об этом сообщает радио «Дон-ТР». Участок в четыре гектара нужен «Автодору» для строительства трассы в обход Аксая. В качестве компенсации компания предложила чуть больше 12 тысяч рублей. Агрохолдинг это не устраивает.