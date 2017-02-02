Юные художники Дона приняли участие в конкурсе ‘Пейзаж-настроение’

В Новочеркасске завершилась межрегиональная выставка-конкурс «Пейзаж-настроение». В экспозиции было представлено более 250 работ юных художников из разных регионов страны.

В своих работах ребята из Дагестана, Казахстана, Иркутска, Комсомольска-на-Амуре, Санкт-Петербурга, Каспийска, Шахт, Сальска, Ростова-на-Дону, Таганрога, Каменска, Азова, Волгодонска поделились своим видением природы нашей Родины.

Как сообщает сайт администрации Волгодонска, победителей определили в нескольких номинациях: «Родные дали», «У природы нет плохой погоды», «Картины родного города», «Путешествие с этюдником», «Лесные сказки», «Времена года».