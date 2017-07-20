Юные изобретатели представили свои лучшие разработки на форуме «МАКС-2017″

Сегодня третий день работы авиационно-космического салона «МАКС». Участие в нем принимают несколько донских предприятий. Выехали в подмосковный Жуковский и юные ростовские и новочеркасские изобретатели. Дело в том, что в рамках крупнейшего мирового авиафорума школьники и студенты получили возможность представить свои технические разработки.

Один из представленных беспилотников уже используется МЧС для мониторинга лесных пожаров. Автор изобретения — молодой ростовский ученый Влад Кожухов. Он читает, что участие в крупнейшем авиасалоне «МАКС» очень престижно.

Международный фестиваль детского и молодежного научно-технического творчества «От винта!» стартует вместе с форумом и дает возможност представить свои разработки школьникам и студентам не только из России. В этом году в масштабном мероприятии участвуют 12 стран. Дон представлен Новочеркасском и Ростовом.

«Разработки Ростовской области имеют большое значение, все знают о них, потому что это не просто игрушки. Мы разрабатываем продукты», — поясняет изобретатель Влад Кожухов.

В областном Доме технического творчества следили за каждым этапом подготовки Влада к авиавыставке. Но это не первый «МАКС» для учащихся ростовского центра — два года назад Алексей Попов представил в Жуковском свой квадролет.

Аппарат может переходить в горизонтальный полет. Это позволяет ему быть в два раза экономичнее популярных квадрокоптеров. После «МАКСа» разработкой юногго ростовского техника заинтересовалось Министерство обороны.

Квадролет идеален с точки зрения зондирования местности на небольших высотах. Воспитанники Ростовского центра технического творчества всегда отличались новаторскими идеями. Беспилотник, участвующий в конкурсе в этом году, тоже имеет свои преимущества.

«Цель изготовления нашего аппарата его дешевизна. Он очень дешевый в своем изготовлении, но при этом надежный. Если раньше мы делали летающие крылья, то сейчас это самолет с фюзеляжем. Как он выступит, мы узнаем после окончания вот этого авиасалона «МАКС-2017″, — комментирует директор областного Центра технического творчества учащихся Анатолий Коц.

Результаты фестиваля, который с этого года стал главной молодежной площадкой по профориентации Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, станут известны 23 июля.