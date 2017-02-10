Юных жителей донского края приглашают к участию в фестивале ‘Звезда Спасения’

МЧС России проводит Всероссийский героико-патриотический фестиваль детского и юношеского творчества «Звезда Спасения».

Как сообщает сайт донского управления МЧС, в конкурсе могут принять участие ребята в возрасте от 7 до 18 лет.

Продемонстрировать свои умения могут школьные коллективы любой творческой направленности, предусмотрены очный и заочный этапы.

Ребята поборются за победу в нескольких номинациях: «Художественное творчество», «Литературное творчество», «Музыкально-исполнительское творчество», «Хореографический жанр и сценическое творчество». Тематика — «МЧС: Мужество-Честь-Спасение», в музыкально-исполнительском и сценическом конкурсах — «Звезда Спасения. Героям спасения посвящается».

Для участия в художественном конкурсе необходимо представить фотографии работ в оргкомитет, которые отсылаются по электронной почте zvezdaspaseniya@mail.ru , а оригиналы работ — по адресу: 121352,г. Москва, ул. Давыдковская, д. 7, ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) (с пометкой «Фестиваль»).

В остальных номинациях работы предоставляется в виде аудио- или видеозаписи по электронной почте zvezdaspaseniya@mail.ru. В 2017 году фестиваль проводится в период с января по апрель. Заявки и работы принимаются до 23 марта 2017 года.