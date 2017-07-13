Юный житель Новочеркасска получил подарок от Владимира Путина

12 июля юному жителю Новочеркасска Артему Дремину исполнилось пять лет. На свой День рождения мальчик получил портрет Владимира Путина с факсимильной подписью президента. Необычный подарок передал мэр Владимир Киргинцев, рассказали в местной администрации.

По словам родителей, все дело в том, что для Артема глава государства является образцом для подражания.

«Он выучил Гимн России, Ваше новогоднее обращение, часто сам надевает такой же, как у Вас фиолетовый галстук и хочет пойти на дзюдо, но его пока не берут – маловат еще. А самым заветным его желанием является встреча с Вами» — написал в своем обращении к президенту России папа мальчика Александр Дремин.

«Очень приятно, что в нашем городе родители и педагоги воспитывают настоящих патриотов. Любить Россию, свой город с самого детства – это очень хорошо. Когда видишь подобные примеры, понимаешь, что у нашей страны большое будущее», — сказал мэр Новочеркасска Владимир Киргинцев.