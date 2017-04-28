Южный научный центр РАН прокомментировал видео с дельфинами в Дону

В соцсетях активно обсуждают видео, на котором — по словам авторов — в районе Симикаракорска в Дону плавают дельфины. На кадрах видны спины животных с характерными плавниками. Как написали в комментариях пользователи, для Ростовской области это уже не первый случай. Раньше дельфинов видели в Таганрогском заливе. Скорее всего они приплывают к нам за рыбой.

Возможность появления дельфинов в Дону прокомментировали в ЮНЦ РАН:

«В разные периоды жители Ростовской области отмечали заходы дельфинов в реку Дон. Например, в 1970-х годах – в районе Ворошиловского моста Ростова-на-Дону. Также известны случаи массовых выбросов дельфинов на берег в дельте Дона в конце 1990-х годов. В 1960-х годах дельфинов видели в районе Кочетовского гидроузла. Речь идет об «азовке» или «обыкновенной морской свинье». Это азово-черноморская популяция, которая много тысяч лет изолирована от атлантической популяции «обыкновенной морской свиньи». Это некрупные дельфины, длина самок менее 2 метров, самцы еще меньше. Появление их возле Семикаракорска можно объяснить тем, что дельфину устремились вверх по Дону, преследуя косяки сельди», — рассказал старший научный сотрудник Института аридных зон ЮНЦ РАН, кандидат биологических наук Андрей Кондаков.

Ученые также просят жителей Ростовской области, в случае обнаружения выброшенных на берег дельфинов, сообщить в Институт аридных зон ЮНЦ РАН по тел. (863) 266-56-77. Это поможет ученым оперативно провести обследование и установить и причину захода или гибели животных.