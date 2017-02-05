За год количество онкобольных в ЮФО увеличилось на 3,5 процента

В субботу во всем мире отметили День борьбы с раком. За прошлый год только в Южном округе онкобольных стало на 3,5 процента больше, а в мире уже 14 миллионов. Врачи не устают повторять, что в борьбе с этим заболеванием важную роль играют две вещи: профилактика и ранняя диагностика.

Хореограф с 10-летним стажем из Севастополя Оксана Конохова недавно перенесла сложнейшую операцию, уже третью. Всё началось с проблем со зрением и жалоб на плохую память. После врачи обнаружили опухоль головного мозга.

«Она — борец по натуре, все-таки перенесла три операции. Нам в Севастополе сразу сказали, что третью операцию никто не будет делать, и поможет вам только Господь Бог», — рассказывает сестра Оксаны Коноховой Ирина Фёдорова.

Соседки по палате — одна из Новочеркасска, другая из Краснодарского края — обе здесь не в первый раз. Несмотря на курсы длительного лечения и диагноз, никто не унывает. Говорят, что борьба с раком происходит не на операционном столе, а внутри тебя, когда ты полон оптимизма.

«В течение трёх лет у меня образовалась в голове метастаза. Это результат моего предыдущего, так скажем, рака, с которым я уже распрощалась давно. Но он дал о себе знать», — поясняет Наталья Аксютина.

«Уже когда находишься здесь, когда видишь результат, а также как люди ходят и улыбаются, и видно, что у них есть надежда на лучшее, это настраивает на оптимизм», — отмечает Ирина Войтегина.

В Научно-исследовательском онкологическом институте недавно открылся ультрасовременный нейрохирургический комплекс. В отделениях на каждом шагу абсолютная стерильность. Например, с помощью специального станка каждый хирургический прибор обрабатывают и запечатывают в плёнку.

В этом блоке действует уникальная система стерилизации воздуха, влажности и поддержки температуры. Иными словами, для микробов и вирусов в операционную входа нет.

«Воздух попадает сюда уже обработанный и чистый. Он выдавливается через щели из операционной, поэтому сюда не попадает никакая пыль. Чем больше контакт раны с воздухом, тем выше риск инфекционных осложнений», — комментирует заведующий отделением нейроонкологии ФГБУ «РНИОИ» Министерства здравоохранения России Эдуард Росторгуев.

Операция может длиться до шести часов. И в этой лаборатории есть всё для максимально безопасного удаления опухолей: система нейронавигации, мощные микроскопы, даже проведение наркоза для каждого пациента проходит эксклюзивно.

За последний год в Южном округе на 3,5 процента выросло количество онкобольных. Самые распространенные диагнозы на Дону — это рак кожи, молочной железы и рак лёгкого. В ходе скрининговых исследований в Ростовской области консультации получили больше четырех тысяч жителей, у 400 обнаружены опухоли, о которых никто и не подозревал.

«На первой стадии излечиваемость у 95-ти процентов населения, на второй — у 80-ти процентов, на третьей — у 50 процентов, на четвертой выздоравливают 20 процентов, но не при всех заболеваниях», — объясняет директор ФГБУ «РНИОИ» Министерства здравоохранения России Олег Кит.

Среди факторов, влияющих на развитие рака, на первом месте, как не удивительно, не курение и алкоголь, а неправильное питание. Затем как раз вредные привычки, дальше вирусы и экология, замыкает список наследственность. Врачи настаивают: нужно больше прислушиваться к самому себе, особенно тем, кому за 40 лет. Всего 10 процентов жителей Дона заранее сдают необходимые анализы на онкозаболевания.

«Мы заботимся о вещах, о которые находятся рядом с нами — те же самые автомобили, проводим техобслуживание. Почему? Потому что так написано. К сожалению, по поводу нас, людей, нет инструкции. И после 40 лет есть смысл вспомнить о себе и прийти на диспансеризацию», — говорит заместитель главного врача по клинико-экспертной работе ФГБУ «РНИОИ» Министерства здравоохранения России Юрий Фоменко.

«Считаю, что скоро стану здоровой и буду жить как раньше», — уверена Оксана Конохова.

Сдаваться, как известно, не принято. После курса лучевой терапии хореограф Оксана Конохова мечтает поскорее вернуться к своим ученикам и поставить новый танец.