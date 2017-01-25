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ОБЩЕСТВО

За многолетний труд на благо донского региона наградили Вячеслава Василенко

15:07 Среда, 25.01.2017

Сегодня экс-заместитель губернатора Ростовской области Вячеслав Василенко удостоен награды. Перед расширенным заседанием правительства ему вручили почетную грамоту Совета Федерации за многолетний и добросовестный труд на благо региона. Напомним, в администрации и правительстве области Василенко трудился с 2000-го года и в декабре 2016-го покинул пост зама главы региона в связи с выходом на пенсию.

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