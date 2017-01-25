За многолетний труд на благо донского региона наградили Вячеслава Василенко
Сегодня экс-заместитель губернатора Ростовской области Вячеслав Василенко удостоен награды. Перед расширенным заседанием правительства ему вручили почетную грамоту Совета Федерации за многолетний и добросовестный труд на благо региона. Напомним, в администрации и правительстве области Василенко трудился с 2000-го года и в декабре 2016-го покинул пост зама главы региона в связи с выходом на пенсию.
Комментарии
Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.
Комментариев нет.