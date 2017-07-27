Лента новостей

ПРОИСШЕСТВИЯ

За мошенничество с маткапиталом житель Ростовской области ответит перед судом

9:45 Четверг, 27.07.2017

В отношении жителя Ростовской области возбуждено уголовное дело. Как сообщают в пресс-службе региональной прокуратуры, он подозревается в мошенничестве при получении выплат материнского капитала.

По версии следствия, семье 32-летнего мужчины был выдан государственный сертификат на материнский капитал на сумму более 400 тыс. рублей. За 100 тыс. рублей он купил часть дома в п. Кермек Сальского района, но в пенсионный фонд представил документы подтверждающие совершение покупки стоимостью равной все социальной выплате.

После перечисления 400 тыс. рублей подозреваемый присвоил себе оставшиеся после покупки недвижимости 300 тыс. рублей и распорядился ими по своему усмотрению. Уголовное дело взято на контроль прокуратуры Ростовской области.

Еще темы рубрики

14-19
08 августа 2017
8 августа отмечают международный День кошек
08 августа 2017
2 305 детей пострадали от укусов клещей на Дону
08 августа 2017
Исполняющим обязанности начальника донского ГУФСИН назначен Муслим Даххаев
14-14
08 августа 2017
В Ростове на 11 улицах установили съезды для инвалидов-колясочников

Комментарии

Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.

Igor 08.08.2017

Мужчина присвоил 300 тысяч рублей В городе Сальске Ростовской области мужчина решил незаконно обогатиться за счёт материнского капитала. 26.07.2017 Ростов161