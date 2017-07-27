За мошенничество с маткапиталом житель Ростовской области ответит перед судом

В отношении жителя Ростовской области возбуждено уголовное дело. Как сообщают в пресс-службе региональной прокуратуры, он подозревается в мошенничестве при получении выплат материнского капитала.

По версии следствия, семье 32-летнего мужчины был выдан государственный сертификат на материнский капитал на сумму более 400 тыс. рублей. За 100 тыс. рублей он купил часть дома в п. Кермек Сальского района, но в пенсионный фонд представил документы подтверждающие совершение покупки стоимостью равной все социальной выплате.

После перечисления 400 тыс. рублей подозреваемый присвоил себе оставшиеся после покупки недвижимости 300 тыс. рублей и распорядился ими по своему усмотрению. Уголовное дело взято на контроль прокуратуры Ростовской области.