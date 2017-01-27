За платные парковки в Ростове скоро начнут приходить штрафы
Ростовские автомобилисты, которые не платят за парковку, начнут получать повестки в суд в ближайшее время. Как сообщили в администрации донской столицы, сейчас идет работа над соглашением, которое откроет доступ к персональным данным автовладельцев. Законную возможность взымать штрафы представители парковочного пространства получат в феврале или марте. Соглашение планируют подписать по московскому варианту — субъект федерации — в нашем случае это правительство Ростовской области — и региональное управление МВД.
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