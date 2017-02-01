За признание в любви ростовской ‘Молодежке’ можно получить подарок

Ростовский молодежный театр объявил новую акцию. Она называется «Я ♥ Молодежный театр». Для участия нужно всего лишь прислать свое признание в любви актерам или театру в целом, отзыв о спектакле, пожелание… Но письмо или открытку необходимо оригинально оформить так, чтобы послание можно было разместить на Дереве желаний.

Как подчеркивают в пресс-службе театра, полет Вашей фантазии не ограничивается никакими рамками. Это могут быть игрушки, внутри которых спрятано пожелание, оригами, красиво свёрнутые свитки, открытки. В акции могут участвовать как взрослые, так и дети. В театре подчеркнули, что признания и пожелания юных зрителей особенно ценны.

Итоги акции будут подведены в День театра — 27 марта. Обладатели самых лучших и оригинальных в исполнении пожеланий получат призы. Свои пожелания и признания оставляйте по адресу: Ростов-на-Дону, пл. Свободы, 3 (касса театра).