За три дня нового года на Дону произошло 26 пожаров
В праздничные дни на территории Ростовской области произошло 26 пожаров. Огонь унес жизни восьми человек. Большинство возгораний зафиксировали в Неклиновском районе. Как рассказали в главном управлении МЧС, основные причины как всегда банальные — неосторожное обращение с огнём и неправильная эксплуатация электрооборудования. Еще одно ЧП спасатели ликвидировали накануне в Гуково: там взорвался баллон с газом. Пострадавших нет.
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