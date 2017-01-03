За три дня нового года на Дону произошло 26 пожаров

В праздничные дни на территории Ростовской области произошло 26 пожаров. Огонь унес жизни восьми человек. Большинство возгораний зафиксировали в Неклиновском районе. Как рассказали в главном управлении МЧС, основные причины как всегда банальные — неосторожное обращение с огнём и неправильная эксплуатация электрооборудования. Еще одно ЧП спасатели ликвидировали накануне в Гуково: там взорвался баллон с газом. Пострадавших нет.