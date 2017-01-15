За угнанной ‘семеркой’ донские полицейские устроили погоню

Полицейские города Зернограда по горячим следам раскрыли угон. За преступниками пришлось устроить погоню. Как сообщили в пресс-службе областной ГИБДД, в дежурную часть ОМВД России по Зерноградскому району обратилась женщина, которая рассказала, что припарковала свой «ВАЗ-2107″ около одного из магазинов города, а спустя несколько минут обнаружила его пропажу.

Сотрудники Донского отдельного батальона ДПС ГИБДД № 1 ГУ МВД России по Ростовской области оперативно нашли угнанный автомобиль. Но водитель на призывы остановиться не отреагировал, а наоборот прибавил газу. За «семеркой » началась погоня. Уже на 1072 километре трассы М-4 «Дон» инспекторы ДПС остановили машину и задержали подозреваемых. Ими оказались молодые люди 18 и 21 лет. Ранее они уже привлекались к уголовной ответственности за кражу.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения», сообщили в ведомстве.