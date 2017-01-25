Заболеваемость гриппом и ОРВИ на Дону остается ниже эпидемического порога

16,5 тысяч человек в Ростовской области болеют ОРВИ. Как сегодня сообщил региональный Роспотребнадзор, это ниже эпидемического порога. 18 заболевших из 92 обследованных специалистами оказались больны гриппом. В большинстве случаев это гонконгский грипп. Специалисты напоминают жителям Дона о профилактике и советуют не забывать о витаминах, надевать маски в общественных местах и гулять на свежем воздухе. При первых признаках болезни стоит обратиться к врачу