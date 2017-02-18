Загадочная Индия познакомит ростовчан со своей культурой

В Ростове-на-Дону 21 и 22 февраля пройдут Дни индийской культуры. Об этом сообщает управление информационной политики правительства Ростовской области. Ростовчан и гостей города приглашают на лекции о культуре республики, концерт индийского танца и музыки, которые состоятся в ДК «Ростов-Досуг» (ул. Шаумяна, 57-59).

Любители йоги могут посетить мастер-классы Маниша Вардхана, а поклонники национальной кухни – мастер-класс от индийского шеф-повара в кафе «Гоа» (Университетский переулок, 52).

Запланированы также мастер-классы по индийскому танцу от Дхармендра Гаутама и мастер-класс по индийской классической музыке от Гульфама Сабри. В Доме кино организован показ художественных фильмов «Видимость» и «Королева».