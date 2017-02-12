Заместителем генпрокурора России в ЮФО стал Юрий Пономарёв

О важных кадровых изменениях в правоохранительных структурах стало известно в самом конце рабочей недели. Генеральный прокурор России Юрий Чайка возложил обязанности своего заместителя в Южном федеральном округе на Юрия Пономарёва. Раньше он занимал такую же должность в Уральском округе. О новом назначении либо отставке бывшего замгенпрокурора в ЮФО Сергея Воробьёва информации пока нет.