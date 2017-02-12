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ОБЩЕСТВО

Заместителем генпрокурора России в ЮФО стал Юрий Пономарёв

11:03 Воскресенье, 12.02.2017

О важных кадровых изменениях в правоохранительных структурах стало известно в самом конце рабочей недели. Генеральный прокурор России Юрий Чайка возложил обязанности своего заместителя в Южном федеральном округе на Юрия Пономарёва. Раньше он занимал такую же должность в Уральском округе. О новом назначении либо отставке бывшего замгенпрокурора в ЮФО Сергея Воробьёва информации пока нет.

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