Заместителем сити-менеджера Ростова по вопросам экономики стал Дмитрий Чернышов
20 января на должность заместителя главы администрации Ростова-на-Дону по вопросам экономики был назначен Дмитрий Чернышов. Дмитрий Владимирович родился в Батайске. Окончил Ростовский государственный университет по специальности «Экономика». Кандидат экономических наук. Работал в РГУ преподавателем кафедры экономики и менеджмента, потом трудился в Пилотном центре госузакупок вуза. Кроме того, с 2004 года по январь 2017 года являлся руководителем ООО «Областной консалтинговый центр».
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