Запись в школы Ростова через Интернет быстро набирает обороты

Более тысячи электронных заявлений в 1-ый класс школ города поступило за один день в донской столице. Запись будущих первоклассников в учебные заведения через Интернет стартовала накануне. Она продлится до 5-го сентября, сообщает сайт городской администрации. Сервис доступен через ряд интернет-порталов. Отмечается, что родители подают заявки и в параллели — это нововведение в данной системе регистрации.