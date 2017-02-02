Запись в школы Ростова через Интернет быстро набирает обороты
Более тысячи электронных заявлений в 1-ый класс школ города поступило за один день в донской столице. Запись будущих первоклассников в учебные заведения через Интернет стартовала накануне. Она продлится до 5-го сентября, сообщает сайт городской администрации. Сервис доступен через ряд интернет-порталов. Отмечается, что родители подают заявки и в параллели — это нововведение в данной системе регистрации.
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