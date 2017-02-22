Защитников Отечества поздравили в ростовском Доме офицеров

Глава региона вручил сегодня орден атамана Платова участнику войны, Герою соцтруда, полному кавалеру ордена Трудовой славы 95-летнему Степану Шамраю. Чествование защитников Отечества в донской столице прошло в окружном Доме офицеров.

Их,защитников Отечества, тех, кто выбрал себе профессию Родину защищать, торжественно встречает оркестр штаба Южного военного округа. 40-трубный коллектив играет марши и военные песни. В фойе развернута экспозиция «Мы помним, солдат!» патриотического клуба «Рысь».

На передвижной выставке демонстрируют уникальные экспонаты времён Великой Отечественной войны, найденные на территории Ростовской области. Как, например, амбразура для стрельбы из стрелкового оружия.

В окружном Доме офицеров собрались военнослужащие, ветераны, молодые защитники Отечества, представители силовых структур. Здесь вспоминают историю России — историю за независимость.

«Мы помним и чтим великие победы русского оружия, славные имена легендарных полководцев, беспримерные подвиги героев, верных сыновей и дочерей нашего Отечества. Поэтому День защитника Отечества давно стал всенародным праздником», — говорит командующий войсками Южного военного округа, герой России Александр Дворников.

В Ростовской области сегодня живёт более 35-ти тысяч участников боевых действий.

«Самый великий праздник, конечно, после 9 мая, самый значимый для каждого настоящего мужчины. Это слава, это память, это наша совесть. Поэтому любой уважающий себя мужчина, который служил в армии, по праву празднует этот замечательный праздник», — говорит заместитель начальника управления боевой подготовки Южного военного округа, полковник Сергей Золотарёв.

По итогам 2016 года Ростовская область признана субъектом Российской Федерации, достигшим наивысших результатов в организации и поддержании межведомственного взаимодействия при решении задач по обороне. Донской регион получил специальный диплом министра обороны страны Сергея Шойгу.

«Это не просто единственный регион Российской Федерации, получивший эту награду. Это означает особый уровень ответственности для всех органов управления региона, так как наше взаимодействие с вооруженными силами, частями, гарнизонами, расквартированными здесь, на донской земле, это особый приоритет в деятельности правительства Ростовской области», — говорит губернатор Ростовской области Василий Голубев.

И кульминация встречи — на сцену поднимается 95-летний герой социалистического труда, участник Великой Отечественной войны Степан Шамрай. Из рук губернатора он получает высшую награду Ростовской области — орден атамана Платова. Обращаясь в ответном слове к залу, он пожелал мира, покоя и благополучия.