Завершился первый день работы Всероссийского форума продбезопасности

Сегодня в Ростове-на-Дону открылся II Всероссийский форум продовольственной безопасности. В его работе принимают участие представители более 30 регионов. Изменилась и тема форума. Если годом ранее эксперты делали акцент на увеличение количества продуктов, то сегодня они обсуждают их качество.

В Ростовской области все натуральное, и даже обитатели Лукоморья здесь самые настоящие. Такова идея донской экспозиции и форума в целом. В России должны производиться продукты исключительно безопасные и качественные.

Небольшая экскурсия от главы агентства, чьи креативные выставочные идеи не раз оценивали Сочи, Питер, Берлин. Игорь Бураков уверен, что эта мода должна стать, как говорят сейчас, фишкой — мода на действительно натуральные, качественные крупы, мясо, овощи, рыбу.

«Даже сало, которое многие люди считают вредным, на самом деле содержит массу витаминов», — отметил Игорь Бураков.

30 регионов, около трех тысяч участников. Двухдневный форум собрал представителей продовольственных компаний, ритейлеров, производителей сельхозтехники, удобрений. Здесь и ученые, и бизнесмены, и журналисты. Экспозиция Татарстана, здесь свою продукцию представили 20 компаний.

«Мы второй раз участвуем в этом форуме. Когда было нам снова предложили поучаствовать, мы согласились, никаких сомнений не было, потому что один из самых основных базовых принципов нашей компании — качество», — пояснил заместитель генерального директора компании-производителя Алексей Фатыхов.

У Московской области с донским регионом давние связи, прокомментировал глава подмосковного Минсельхоза. Ведомство на форуме преследовало вполне определенные цели.

«Буквально сегодня мы договорились с нашими коллегами из «Ростсельмаша», поедем на завод и осмотрим производство. Надеюсь, договоримся о дополнительных скидках для аграриев нашего региона», — пояснил министр сельского хозяйства Московской области Андрей Разин.

Акцент делается на качестве продуктов, отметил идейный вдохновитель форума Василий Голубев, чью инициативу в 2015 году поддержал президент Путин. Так вот во всем мире суррогаты наступают, и у России есть все возможности этого не допустить.

«Очевидно, что у России сегодня возможностей производить чистую и качественную продукцию выше, чем у многих других развитых стран», — сказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Во второй день на форуме ждут больших гостей. Ожидается участие главы Минсельхоза, представителей Роспотребнадзора, Россельхознадзора, Минздрава. Наверняка идеи, обсуждаемые на форуме, воплотятся в конкретные решения.