Завершился прием заявлений на участие в ЕГЭ

По данным министерства образования Ростовской области, из предметов по выбору донские школьники чаще всего отдают предпочтение обществознанию, физике и истории. Обязательными как и прежде остались экзамены по русскому языку и математике. В ведомстве также отметили, что задания для Единого госэкзамена в этом году сильно менять не будут.

«Многие часто заблуждаются, что ЕГЭ это по-прежнему некая угадайка. Должен отметить, что тестовая часть уже в этом году остается только в одном предмете — иностранном языке. Уже поэтапно с 2015 года этот раздел с тестовой частью, там где был выбор ответа, из задний контрольных материалов исключен», — рассказал заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области, начальник управления непрерывного образования Андрей Фатеев.