Завтра в Ростовской области пройдет ЕГЭ для родителей

Родители школьников напишут ЕГЭ по русскому языку. Экзамен завтра пройдет во всех муниципальных образованиях Ростовской области. Свои знания родного языка решили проверить больше 800 дончан. По словам представителей министерства образования, ЕГЭ для родителей будет полностью соответствовать настоящему.

В Ростове акция пройдет на базе лицея №56. Вместе с родителями тест будет сдавать и министр общего и профессионального образования Ростовской области Лариса Балина. Начало экзамена в 11 часов.

«Мы знаем, что вокруг экзамена много мифов. Иногда его называют слишком жестким, даже с точки зрения прохода на экзамен, регистрации. Мы хотели бы, чтобы родители сами попробовали. И организаторы именно такой смысл и вкладывали, чтобы родители сами попробовали и понимали, что на самом деле ни в процедуре прохождения регистрации, ни в самом написании нет ничего такого сверхсложного и невозможного», — говорит заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области, начальник управления непрерывного образования Андрей Фатеев.