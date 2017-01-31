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ОБРАЗОВАНИЕ

Заявления на участие в ЕГЭ дончане могут подать еще пару дней

11:13 Вторник, 31.01.2017

Сегодня на Дону — предпоследний день подачи заявлений на участие в ЕГЭ. Как отмечает министерство общего и профессионального образования Ростовской области, регистрация выпускников текущего года проходит по месту учебы, выпускников прошлых лет — в муниципальных органах управления образованием. В заявлении должны быть перечислены предметы, по которым планируется сдавать экзамен. Обязательных два — русский язык и математика.

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